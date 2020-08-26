В Україні необхідно перезапустити" радянську " систему нагород

Таку думку в своєму блозі для Gazeta.ua висловив медіаексперт Олексій Ковжун, повідомляє Politeka.

Автор вважає, що українці повинні раз і назавжди забути про звання народного і заслуженого артиста, так як це дискредитує державу.

"Ми вважаємо себе незалежною державою, а система залишається відгуком радянських часів. Назви дуже важливі. Людина, яка живе на вулиці Петлюри розповідає зовсім іншу історію держави своїм дітям, ніж та, яка живе на вулиці Комінтерну", - переконаний Ковжун.

Експерт торкнувся також теми нагородження музиканта Андрія Кузьменка, вважаючи це нагородження лише способом підвищити рейтинг чинного президента.

"Кого люблять і поважають? Кузьму. Давайте щось хороше йому зробимо. З мертвими набагато простіше, ніж з живими - вони нічого не відповідають. Йому даєш Героя, а він не може не прийняти або влаштувати демарш. Вся ця історія для рейтингу президента", - пояснив свою точку зору Олексій Ковжун.

Одночасно з цим, вказав автор, є в Україні і ті, що заслуговують звання Героя більше.

"Наші воїни здійснюють героїчні вчинки, багато з них гинуть. Де у нас стела героїв війни, де всі імена людей, яких втратили в ці роки? Де їхні нагороди? Це несправедливо", - обурюється автор.

Медіаексперту моторошно і соромно від існуючого списку героїв України.

"Якщо подивитися на список Героїв України стає моторошно і соромно. Особливо це любив робити Янукович, який був типовим совком. У звичній совковій манері"за заслуги перед Батьківщиною і в зв'язку з 60-річчям". Як говорили за часів Брежнєва. Таким чином нагороди знецінюються. Якщо роздати їх усім, то яка цінність? Треба перезапустити з нуля все", - підсумував Олексій Ковжун.

Politeka писала, що Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами шість харків'ян до Дня Незалежності України. Нагороди присвоїли за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення та високий професіоналізм, передає Харків тудей.

Двох харків'ян відзначили орденами-тенісистку Еліну Світоліну (орден "За заслуги" ІІ ступеня) і голову Харківського відділення громадської організації "Асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів" Леоніда Шевченка (орден "За заслуги" III ступеня).

Український музикант і колишній лідер групи "Тартак «Олександр Положинський відмовився від ордена» За заслуги" III ступеня, який йому планував вручити президент Володимир Зеленський. Свою відмову Олександр просто і доступно пояснив у відеозверненні в соціальній мережі Фейсбук, резонно зазначивши, що главі держави такий формат спілкування ближче.

За його словами, про те, що його внесли в списки тих, кого збираються нагороджувати, він дізнався з інтернету, де опублікований указ за підписом президента. Однак таку увагу до своєї персони співак і музикант вважає зайвим. Він упевнений: є більш гідні цієї нагороди люди.

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