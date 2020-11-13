Українці розкрили імена експертів-економістів, яким довіряють найбільше

Про це пише Politeka.net.

На офіційному Youtube-порталі Politeka.Online проходить опитування, в якому українцям потрібно вибрати, до кого з відомих експертів у сфері економіки вони прислухаються найчастіше і кому довіряють більше.

"Економіка не менш важлива, ніж політика. Сподіваємося, ви також згодні з цією тезою, саме тому ми намагаємося частіше запрошувати на інтерв'ю економічних експертів, які б допомогли нам і глядачам розібратися в питаннях бюджету, курсу валют, тарифів тощо. Просимо Вас взяти участь в опитуванні і вказати, кого з експертів-економістів ви хотіли б частіше бачити в студії Рoliteka Online. Вибрати можна тільки один варіант, але в коментах вказуйте, будь ласка, всіх експертів, до чиєї думки ви прислухаєтеся. Дякую за ваші відповіді!",- йдеться в повідомленні на каналі.

Лідером опитування став економічний експерт Юрій Атаманюк. За нього проголосували 42% респондентів.

Слідом йде Андрій Новак (29%), на третьому місці опинився Олександр Савченко (8%), а за ним слідує Олексій Кущ з підтримкою в 6%.

Як відомо, Юрій Атаманюк-генерал майор податкової поліції України. Він починав з посади рядового поліцейського, проте зумів високо просунутися по кар'єрних сходах.

За свої заслуги він отримав звання "Заслуженого економіста України" та орден "За заслуги" 3 ступеня.

У 2015 році Юрій Атаманюк став першим віце-президентом ВГО АППУ за рішенням делегатів позачергового х З'їзду Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України".

Нагадаємо, Юрій Атаманюк пояснив, чи загрожує Україні новий локдаун: "Найгірша ситуація у нас".

Як повідомляла Politeka, Атаманюк пояснив, чому українці платять шалені гроші за комуналку.

Також Politeka писала, що Юрій Атаманюк про те, як вибори в США вплинуть на відносини з Україною.