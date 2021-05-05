В Украине статус-кво окружающей среды и чистота воздуха всегда находится не на первом месте, поскольку есть другие приоритеты.
Об этом сказал экономист Александр Мариковский в программе “Субъективно” с Яникой Мерило.
"Воздух, выбросы, сбросы в водные объекты, загрязнение территорий - это та вещь, которая нас всех беспокоит, поскольку мы сталкиваемся с этим непосредственно в жизнедеятельности. У нас есть конституционные права, которые определяют наши права на чистую и безопасную окружающую среду. Но, мягко говоря, в нашей стране, в нашей бедной стране, статус-кво природы, окружающей среды - всегда на каком 100500 месте", - сказал Александр Мариковский.
Он отметил, что украинцы никогда не думают о том, что им нужен чистый воздух, в угоду другим приоритетам. Однако это является приоритетом для ряда городов, у которых возникла экологическая беда.
По его словам, для очистки воздуха нужно устанавливать дорогостоящие фильтры, поэтому предприятия экономят на них.
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Александр Мариковский добавил, что также значительный ущерб чистоте воздуха наносят автомобили, которые выпускают черный дым. Однако это никто не контролирует.
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