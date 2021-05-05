В Украине статус-кво окружающей среды и чистота воздуха всегда находится не на первом месте, поскольку есть другие приоритеты.

Об этом сказал экономист Александр Мариковский в программе “Субъективно” с Яникой Мерило .

"Воздух, выбросы, сбросы в водные объекты, загрязнение территорий - это та вещь, которая нас всех беспокоит, поскольку мы сталкиваемся с этим непосредственно в жизнедеятельности. У нас есть конституционные права, которые определяют наши права на чистую и безопасную окружающую среду. Но, мягко говоря, в нашей стране, в нашей бедной стране, статус-кво природы, окружающей среды - всегда на каком 100500 месте", - сказал Александр Мариковский.

Он отметил, что украинцы никогда не думают о том, что им нужен чистый воздух, в угоду другим приоритетам. Однако это является приоритетом для ряда городов, у которых возникла экологическая беда.

По его словам, для очистки воздуха нужно устанавливать дорогостоящие фильтры, поэтому предприятия экономят на них.

Александр Мариковский добавил, что также значительный ущерб чистоте воздуха наносят автомобили, которые выпускают черный дым. Однако это никто не контролирует.

Как сообщала Politeka , Гриценко отметил, что с точки зрения экологии, транспорт в Киеве сейчас - проблема номер один .