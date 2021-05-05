Турецкий и армянский народы всегда были в натянутых отношений и нынешнее время – не исключение. Армяне хотят доказать геноцид по отношению к ним. Турки, в свою очередь, геноцид не признают, и массовые убийства объясняют прямой виной армян в поражении в Первой мировой войне.

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» объяснил, что подтолкнуло Турцию к геноциду армян.

Ведущий Юрий Романенко отметил, что в конце декабря 1914 года российская армия нанесла очень тяжелое поражение армии Османской империи. Это привело к тому, что турки оказались перед угрозой полного разгрома – у них оголился фланг, и российская армия подошла к Эрзеруму.

«Таалат-Паша реально считал, что это заговор армян, они во всем виноваты. Было там «вот мы воевали! А если бы не они…». То есть реально пошло такое нагнетание. Османское руководство, особенно которое принимало решения, оказались в ловушке собственной истерии, которую они же и разогнали», - отметил Куса.

По словам эксперта, в 1915 году Турция боялась утратить еще больше территорий из-за войны. Как отметил Куса, турки обвинили армян во всех неудачах, поэтому подвергли их массовым убийствам и «маршам смерти».

«И вот они за них взялись, но не совсем адекватно. Это привело к трагедии, которую с тех пор армяне поднимают на международном уровне, в том числе благодаря своим диаспорам», - подчеркнул Куса.

Напомним, для Politeka Кочетков рассказал, к чему ведут действия власти .