Синдром жертвы украинцев является компенсаторной реакцией для национального комплекса неполноценности и жертвенностью мы компенсируем собственную неполноценность. Так в своем блоге «Толчок» заявил футуролог Алексей Толкачев и объяснил, как это работает в коллективном сознании украинцев.

«Мы где-то внутри убеждены, что мы ничтожны, немощны и бездарны. Это комплекс неполноценности. Но признаться себе в этом – неприятно и больно. Поэтому мы выбираем такую программу, в которой оказываемся чьей-то жертвой. С этого момента мы компенсировали свою неполноценность. В нашей картинке мира мы хорошие, трудолюбивые, самые мирные, честные и добрые на свете, просто мы оказались жертвой по чьей-то вине», - говорит Толкачев.

Он объяснил, что мы считаем виновным того, из-за кого мы оказались жертвой. Таким образом, через синдром жертвы мы не только находим себе оправдание, но и снимаем с себя всяческую ответственность. Виноват всегда кто-то посторонний, только не мы. Например, виновата коммунистическая оккупация, советское прошлое, евреи и олигархи, виноваты коррумпированные чиновники. Мы также виним Вашингтон в том, что заставил нас отказаться от ядерного оружия, а из-за войны с Россией в Украине медленно идут реформы.

«На образе жертвы Украина попыталась даже построить международный имидж. В качестве жертвы Чернобыльской катастрофы Украина собирала миллиарды на строительство нового Укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией. Выбивать деньги из других стран приходилось долго и болезненно», - рассказал Толкачев.

Он напомнил, как в 2009 году в Брюсселе в Европарламенте проходили мероприятия, посвященные Украине. И ключевым событием была выставка о Голодоморе. Депутаты Европарламента оказались до боли потрясены. В то же время, в здании Европарламента была и другая выставка, посвящённая Турции – с красивыми пейзажами, улыбающимися людьми, большими заводами и яркими городам. Выставка проходила под лозунгом «Турция обогатит Европу».

Футуролог также отметил, что настаивает на том, что именно сознание определяет нашу действительность: если мы ощущаем себя жертвами, то так тому и быть. Но стоит только сменить точку зрения и ракурс, как Тарас Шевченко становится символом успеха – человеком, который сделал себя сам и добился признания благодаря своим талантам. Голодомор становится трагедией, которая тем не менее не смогла уничтожить украинский народ, его культуру и идентичность.

«Мы выстояли, потому что мы – сильнее», - констатирует Толкачев.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал о примерах из истории, когда отсутствие четкой цели у государства сыграло роковую роль.