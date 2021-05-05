Каковы шансы того, что после перемирия конфликт на Донбассе снова обострится?

На этот вопрос ответил в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Юрий Романенко, политолог, журналист и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего».

Прежде всего гость программы заявляет, что перемирия на востоке Украины на самом деле нет. Он обращает внимание, что в течение всего перемирия так или иначе происходили определенные перестрелки и огонь никогда не затихал. «То есть такая латентная вялотекущая война, боевой конфликт низкой интенсивности», - убежден он.

Тем не менее, возвращение оккупированных областей Украине на тех условиях, что поставит Россия, Романенко считает недопустимым. «Русские манипулируют вот этими нашими хотелками», - говорит он. Итак, прежде всего нужно занять такую ​​позицию, что условия РФ не принимаются, зато стоит выделить свои. «До этого момента вот эта будет ситуация ни войны, ни мира, непонятно что, какая-то постоянная болтовня про какое-то перемирие», - отмечает эксперт.

С другой стороны, это требует того, чтобы наконец начать признавать очевидное, в частности называть события на Донбассе войной и ничем другим. Но политолог указывает, что уже 7 лет войны украинская власть во главе и с Порошенко, и с Зеленским боится называть вещи своими именами.

Напоминаем, Снегирев рассказал о значении возможных переговоров Путина и Зеленского.

Ранее Politeka сообщала о том, когда и в каком случае ждать возвращения Донбасса с его же инициативы.