Каковы шансы того, что после перемирия конфликт на Донбассе снова обострится?
На этот вопрос ответил в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Юрий Романенко, политолог, журналист и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего».
Прежде всего гость программы заявляет, что перемирия на востоке Украины на самом деле нет. Он обращает внимание, что в течение всего перемирия так или иначе происходили определенные перестрелки и огонь никогда не затихал. «То есть такая латентная вялотекущая война, боевой конфликт низкой интенсивности», - убежден он.
Тем не менее, возвращение оккупированных областей Украине на тех условиях, что поставит Россия, Романенко считает недопустимым. «Русские манипулируют вот этими нашими хотелками», - говорит он. Итак, прежде всего нужно занять такую позицию, что условия РФ не принимаются, зато стоит выделить свои. «До этого момента вот эта будет ситуация ни войны, ни мира, непонятно что, какая-то постоянная болтовня про какое-то перемирие», - отмечает эксперт.
С другой стороны, это требует того, чтобы наконец начать признавать очевидное, в частности называть события на Донбассе войной и ничем другим. Но политолог указывает, что уже 7 лет войны украинская власть во главе и с Порошенко, и с Зеленским боится называть вещи своими именами.
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