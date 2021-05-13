Украинцы празднуют два праздника подряд: 8 мая - День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом.

Свое мнение по этим праздникам выразил современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Я бы предложил практически ничего с этим не делать, поскольку в разнообразии настроений определяется богатство и красота общества», - говорит Толкачев. Он считает, что единое мнение относительно всего - тоталитаризм. Всеобщий марш можно было видеть когда-то в гитлеровской Германии, а сейчас - в Москве. Футуролог объясняет, что в обоих указанных случаях один человек и одна партия определяют направление движения общества.

Но в Украине ситуация другая. «Украинцы живут свободно и могут себе позволить значительно больше, чем в Европе», - подчеркивает эксперт. Он отмечает, что так считают в том числе и сами европейцы, когда приезжают в Украину и видят все своими глазами.

Толкачев обращает внимание на то, что украинцы всегда могли поладить, даже несмотря на различные позиции по определенным вопросам. Тем не менее, как только в государственные проблемы вмешивался кто-то извне, миру наступал конец.

По результатам недавних опросов 45% украинцев признают и адекватно относятся и к 8 мая, и до 9 мая. «То, что есть две даты, это, опять же таки, на мой взгляд, прекрасно! И здесь мы намного ближе к здравому смыслу и цивилизованному миру, чем осталась Россия», - заключает футуролог.

Напоминаем, Толкачев объяснил, почему нельзя подчищать историю.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев назвал причины, которые мешают развитию Украины.



