Критическая масса людей в Украине, около 70%, дают оценку ситуации и понимают, что страдают от теперешней экономической ситуации в стране. Об этом сказал глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» на Youtube .

«Борьба за власть, борьба за деньги – она всегда была и есть, жажда наживы и алчность присутствуют у каждого человека. В данной ситуации олигархи не дают полную оценку всей серьезности положения, а то, что они зарабатывают и грабят, они имеют благодаря этой стране. Потому что предприятия находятся здесь», - подчеркнул он.

Пелюховский сказал, что как только у нас начнется массовая скупка земли, то появятся новые олигархи в лице иностранцев. По его словам, минус наших политиков и олигархов в том, что они не понимают, не знают и не слышат проблем народа.

«Они уже лет двадцать как впрыгнули в дорогие авто, дорогие кабинеты и смотрят на людей сверху. Каждый человек приобретает форму среды обитания, поэтому их помощники тоже такие, они не олигархи, но достаточно состоятельные люди. Я общался с некоторыми помощниками олигархов, у них уже есть недвижимость за границей, поэтому их тут ничего не держит, если что соберутся и уедут», - рассказал он.

Пелюховский высказал свое мнение и резюмировал, что в связи с такой обстановкой в стране 99% украинцев поддержит политическую силу, которая будет пропагандировать курс на национализацию, отказ от внешнего управления, реприватизацию.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бортника, что договор транзитный с «Газпромом» предусматривает возможность «Газпрому» напрямую торговать на украинском рынке.