Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає також товари першої необхідності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжує надходити в межах програми Консорціуму LINK, спрямованої на підтримку соціально вразливих категорій населення, особливо у громадах, які найбільше постраждали через війну, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива охоплює людей, які втратили частину доходів або опинилися у складних життєвих обставинах. Насамперед підтримку надають мешканцям прифронтових територій, де потреба у такій допомозі залишається найвищою.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, громадяни з інвалідністю, одинокі опікуни, багатодітні родини, а також домогосподарства, чиє майно зазнало пошкоджень через бойові дії. Для цих категорій передбачено пріоритетний розгляд звернень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає продуктові набори тривалого зберігання та товари першої необхідності, які допомагають забезпечити базові побутові потреби.

Найактивніше програму реалізують у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Саме ці громади регулярно потерпають від наслідків обстрілів, тому залишаються серед пріоритетних напрямків роботи організаторів.

Представники Консорціуму LINK зазначають, що головною метою проєкту є не лише матеріальна підтримка, а й посилення стійкості місцевих громад. Формат надання допомоги може коригуватися залежно від безпекової ситуації та доступних ресурсів.

Жителям регіону рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, адже перелік громад, порядок подання заяв і умови участі можуть змінюватися відповідно до поточних потреб та розвитку ситуації.

Джерело: Angels of Salvation.

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