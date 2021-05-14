Патриотически настроенные граждане и активисты с государственной позицией и есть наша надежда на будущее в Украине. Такую важную тему обсудила украинский политик Соломия Бобровская с политологом Виктором Тараном в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube.

Бобровская задалась вопросом, что же делать украинским гражданам, имеющим государственную позицию? Она считает, что этот вопрос связан с политическими партиями, не желающими устанавливать государственную позицию, работать и развивать такую ​​среду.

«Это очень сложно, потому что с людьми надо работать, вкладывать и держать руку на пульсе. Смотря на все политические партии, которые существуют, могу сказать, что политические партии не проводят в Украине системной работы по установке государственной позиции, не за полгода до выборов, а на постоянной основе во всех регионах Украины. Поэтому различным ОПЗЖ и «шариям» очень легко заходить и брать под себя 95% избирателей», - акцентировала она.

Бобровская сказала, что именно благодаря ребятам, которые являются активистами из твердой патриотической позицией, меняются направления развития регионов.

«Поэтому патриотически настроенные активисты являются людьми, которые мешают делать в стране что угодно. Есть целый список таких активистов, которых закрыли в тюрьмах. И мне очень жаль, что иногда чтобы разобраться с ними, сознательно берут и нанимают для расправы, бывших ветеранов АТО, используя их, чтобы снизить к ним уважение и благодарность. Как, например, в истории с Катей Гандзюк и не только», - возмутилась она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, какие цели преследует Россия, стягивая к границе с Украиной свою армию.

Также ранее Таран рассказывал, что ни один украинский мужчина военнообязанного возраста не сможет устроиться на работу без военного билета и предписания в военкомат.