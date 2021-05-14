Как присущие украинскому народу инфантильность и незрелость отобразятся на статусе и уровне демократии в Украине?На этот вопрос ответил футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок».

Когда дело доходит до анализа украинских выборов, политтехнологи часто говорят о неумении народа делать свой выбор. Толкачев объясняет это присущим украинцам инфантилизмом, а потому и наивностью, спонтанностью, эмоциональностью, импульсивностью, быстрым очарованием и разочарованием. «Люди выбирают того, кто больше понравился, того, кто свой», - говорит он.

Так же футуролог отрицает любую демократию в стране. Вместо этого он говорит об определенном баловстве. «Или вы хотите возразить, что украинцы читают предвыборные программы и разбираются в идеологии?», - задает он резонный вопрос. А потому и выбор народа часто оказывается абсурдным.

Часто ситуация в Украине складывается так, что часть населения кричит о каком-то вожаке, часто совсем иллюзорном, а остальные - смотрят, как говорит Толкачев, сказку по телевидению и свято верят в нее. Мол, сам народ не хочет расти, делать выводы и учиться на своих же ошибках.

Это касается и украинской власти. «Мы можем дальше баловаться – сидеть в помпезных кабинетах, брать взятки, наживать добро, пилить последние заводы», - говорит эксперт. Вместо этого стоит заняться устройством государства, проводить реформы, развиваться. Попутно он даже сравнивает украинскую власть с детьми, которые убирают в комнате только тогда, когда кто-то на них накричит. И этот внешний контроль оказывается необходимым для эффективной работы. Толкачев прослеживает эту тенденцию и в течение всей истории. В частности сейчас власть оглядывается то на Россию, то на США, то на Евросоюз: какой будет их реакция, указания, сроки и контроль.

«Необходимо говорить о психической самостоятельности», - утверждает Толкачев. Следовательно, нельзя сказать, что получение независимости Украины является действительной самостоятельностью государства. Футуролог считает, что нужно задавать правильные вопросы: «Готовы ли мы самостоятельно принимать решения и, что еще важнее, - нести за них ответственность?».

Напоминаем, Толкачев заявил, что Украине нужно не в ЕС, а становиться самодостаточным государством.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев назвал украинцев незрелым и инфантильным народом.