Какой будет реальность мира в ближайшем будущем? На эту тему поразмыслил директор Международного Института политической философии Виктор Савинов в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Где-то в 60-том году у нас произойдет некое изменение», - считает Савинов. Он говорит, что к этому пониманию подводят либеральные идеи современного мира. В этом контексте эксперт обращается к теме информации: человечество сегодня производит ее столько, что она уже угрожает социальному управлению как системе. В то же время, отмечает он, под влиянием этого информационного общества изменениям и преобразованиям подвергается сам жизненный уклад.

Изменения коснутся, говорит гость программы, прежде всего земельного вопроса, такого болезненного для украинцев сегодня. Савинов обращает внимание на то, что в стране идет настоящая война за землю, пока сельскохозяйственная отрасль в принципе отмирает. Кроме этого, эксперт указывает на переплетение в Украине двух отраслей, фармакологической с аграрной. «У нас химическое питание, которое совмещено с лекарствами», - объясняет он.

Тем не менее, аналитики, говорит Савинов, делают неутешительные прогнозы: аграрному бизнесу скоро не понадобится уже 60% пахотных земель. «Поэтому то, что руководство Украины пытается избавиться от актива, который в общем-то через 50 лет перестает быть активом… Ну, это в принципе соответствует общей мировой тенденции», - объясняет он.

На аналогичный финал, отмечает эксперт, может рассчитывать также класс крестьянства и пролетариата. «Человек становится неким информационным источником, скажем так, и потребителем», - объясняет Савинов.

Вместо этого в будущем мире, согласно его рассуждениями, в приоритете будут интеллектуальные контакты. Чтобы не быть голословным, эксперт приводит пример: если в прошлом зарабатывали, копая вглубь земли, то будущее скорее за конференциями. «Страны с самой низкой стоимостью труда населения будут выполнять функции "копать", а остальные будут выполнять функцию "есть и смарт"», - заключает Савинов.

Напоминаем, Савинов объяснил, что значит идти в ногу со временем и что делать Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пекар сравнил строительство государства со строительством сооружения.



