Ко Дню вышиванки Посол Нидерландов сделал подарок фонду Национального центра народной культуры

20 мая в День вышиванки Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол передал Национальному центру народной культуры «Музей Ивана Гончара» уникальные вышивки с мотивами украино-нидерландских отношений.

Дизайн рубашек создан в коллаборации нидерландского дизайнера Эмили Германс и украинского производителя этно одежды “Эдельвика”, как результат вдохновения 29-летним опытом сотрудничества двух стран.

Орнаменты и цвета нидерландского острова Маркен, символичность подобранных элементов и типичные украинские техники вышивки гармонично соединились в целостную картину и сосуществуют на традиционном украинском наряде.

Две такие рубашки – мужская и женская – стали экспонатами в коллекции Музея Ивана Гончара.

«Мы гордимся тем, что делимся с вами результатами этого творческого проекта межкультурного сотрудничества и надеемся, что он найдет особое место и значение в коллекции музея. Я с радостью сам ношу украинскую вышиванку и уверен, что традиционная украинская одежда может быть актуальной и в нынешнем времени. Каждый год в День вышиванки я наблюдаю много украинцев в вышитых рубашках и радуюсь, что ваши традиции живы», - подчеркнул Йеннес де Мол.

"Для нас почетно принимать такой дар в фонды Музея Ивана Гончара, поскольку он удостоверяет Ваше уважение к украинским традициям и, безусловно, укрепляет дружественный и партнерский потенциал между нашими странами. Очень хорошо, что мы можем общаться через язык вышивки, красоты, искусства, которые созданы на любви, светлых эмоциях и чувствах людей. Для нас важно понимать, что вышитая рубашка прочитывается другими народами как маркер идентичности украинцев. Во времена безгосударственности она была нашим символом и знаменем. Так же это было и во времена Майдана, когда шел очередной этап борьбы украинцев за свои свободы.

Наше наследие вышитых рубашек чрезвычайно богато. Нет двух одинаковых, ибо они проявляли индивидуальность и были средством самовыражения, но рядом с тем сохраняли традицию. Сегодня это разнообразие вышивки объединяет украинцев, держит связь с предыдущими поколениями и дает возможность проложить мостик к потомкам. Приятно, что вышитая рубашка может объединять и быть языком взаимопонимания Украины с другими странами. Спасибо за подарок!" – добавил Петр Гончар, генеральный директор Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".



Напомним, что ежегодно в Украине в третий четверг мая отмечают День вышиванки. В это украинцы одевают этническую одежду как символ напоминания о необходимости сохранения народных традиций.

Издавна, вышиванка считается оберегом, символом, что сквозь время связывает поколения, несет в себе положительную энергетику. Вышиванка - это зеркало уникальности украинской истории, ведь каждый регион Украины имеет свою собственную вышивку. Сегодня вышиванка это не только отражение прошлого, но и традиции, живущие и говорящие голосом современности.