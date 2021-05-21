В балете помимо таланта артист должен обладать огромным трудолюбием и упорством. Такую тему раскрыла украинская балерина, солистка балета Национального театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко Ольга Голица в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» на Youtube.

«Много девочек моих коллег, которые не обладали феноменальными данными, но трудились, ломали себя, разрабатывали подъемы, растягивались. Люди откровенно себя ломали и добились успехов в балете. А были девочки и мальчики с огромными способностями, которые больших успехов не добились, потому что ленились, думая, что у них уже все в кармане», - рассказала она.

Голица считает, что, безусловно, в балете должен быть талант, трудолюбие, музыкальность, а если говорить про ведущих солистов, то должно быть актерское дарование. При этом, уверена она, человек не должен быть пустым, он должен быть образованным, начитанным, потому что сцена оголяет людей.

«Я помню, что я все время трудилась, потому что постоянно были экзамены, сдал один – готовься к другому. Были практики потом просмотры этих практик, и в балете ты все время трудишься, чтобы достичь результатов и тебя выпустили на сцену. Принимала участие в различных конкурсах», - поделилась она.

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