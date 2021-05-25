Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» заявил, что у украинцев отсутсвует культура любви и объяснил, какие последствия этой проблемы мы наблюдаем в обществе.

«В украинском обществе отсутствует культура любви. Учителя не любят детей, а ученики отвечают насмешками педагогам. Производители товаров зачастую не любят тех, для кого они эти товары делают. Банки издеваются над должниками, водители с презрением относятся к пешеходам. И когда жлоб паркует свой джип на зелёном газоне – он проявляет свою нелюбовь к обществу. Равно как и любой другой, кто бросает мусор мимо урны или оставляет его после себя в лесу. Этот список можно продолжать до бесконечности. Все свидетельствует о том, что в социуме доминирует массовая культура эгоизма, потребления, самоутверждения и ненависти», - рассказал Толкачев.

Он добавил, что украинцы, научились хорошо ненавидеть – политиков или соседей за стенкой, чиновников, взяточников, женщин за рулём, налоговиков и вообще – всех вокруг. Но, по мнению футуролога, мы ненавидим в первую очередь самих себя: за то, что недовольны своей жизнью, что потеряли или не реализовали себя, за свои комплексы, слабости, судьбу, историю и страну, наконец, за мизерность своих устремлений и целей.

«Мы можем дать ближнему лишь то, что имеем сами. Сначала мы не любим себя, и лишь потом эта нелюбовь распространяется на всех и на всё вокруг нас», - говорит Толкачев.

По словам футуролога, эта нелюбовь находит свои многочисленные проекции во взаимоотношениях, в социальной разобщенности, взаимной подозрительности, хамстве, эгоизме, в отсутствии доверия, сострадания, уважения и взаимопомощи, а также в огромном количестве других социальных пороков. Толкачев считает, что первооснова всех этих явлений – дефицит любви.

«Беда в том, что без любви в обществе гибнет мораль, эмпатия, доверие и сотрудничество. Невозможно построить счастье, достичь прекрасного будущего. Общество ненависти не способно воспитать политиков, любящих народ. Каким бы ни было зерно прогрессивной идеи, оно не примется на такой социальной почве», - заявил Толкачев.

Ранее Толкачев заявил, что наша коллективная стратегия – ждать спасения, универсального решения всех наших проблем.