Актуальна ли сейчас для Украины идея политических партий – или правы те, кто считает, что такая форма организации уже принадлежит прошлому, и нужно искать что-то новое? Свой взгляд на ситуацию в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает политолог Юрий Романенко.
«Многие говорят, что сейчас политические партии исчерпали себя. Я в это не верю. Политические партии никуда не денутся, потому что люди всё равно будут мыслить именно в таких категориях. Да, ты можешь их как-то творчески переосмыслить, можешь называть это не партией, а как-то иначе – но по сути это всё равно будет партия. Это всегда будет инструмент достижения власти, её перехвата и реализации», - отмечает политолог.
По его мнению, такая организация должна предъявить такую картину мира вообще и Украины в частности, которая увлечёт, конечно, не всех – но деятельных людей. Большевики, считает Романенко, победили не потому, что за ними шло большинство – а потому, что они были более деятельны и организованы, чем другие.
«Большевики не боялись перехватывать риторику своих оппонентов и использовать её. Успех большевиков обусловлен в том числе и тем, что они взяли на вооружение лозунги эсеров. Самый интересный поворот в истории большевизма – поворот лицом к крестьянам в 1917 году. Ленину хватило прагматизма, чтобы сдать в утиль свои прежние взгляды», - говорит Юрий Романенко.
Ранее, как сообщает Politeka, он призвал Украину увеличивать добычу собственного газа.
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Также Романенко описал ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский.