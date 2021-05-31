И. о. министра экономики 2020 года, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о главной проблеме в Украине.

«Мы понимаем, что базовая проблема – в отсутствии внятной системы правил, по которой все живут, и которая бы хоть как-то соответствовала тому, что в современном мире нужно для того, чтобы быть нормальной страной. Я бы сказал, элементарно понятных правил жизни, которые в основном соответствуют написанным законам. Так же живет, по сути, цивилизованный мир. У тебя есть правила – ты их соблюдаешь… Просто есть вот какие-то правила, по которым мы живем, все остальное – это техника того, как этого добиться», - говорит эксперт.

По его словам, элементами этого является и судебная реформа, и реформа правоохранительных органов, и в первую очередь поведение политической власти.

«Для того, чтобы заставить общество, живущее довольно-таки беззаконно снизу до верху, жить по закону – ты сам должен жить по закону. Ты говоришь: «Законы вот такие, правила такие, все по ним живут». И кто нарушает – наказываешь. Свой нарушает – наказываешь. Когда свой нарушает – ты не наказываешь, всем понятно, что все нарушают дальше. Потому что это уже не правила, а беспредел начался. И в этом наша проблема. И она, к сожалению, глубоко укоренилась в менталитете», - сказал Кухта.

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