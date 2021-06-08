Военный и политический деятель, руководитель Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram призвал жителей Мариуполя посетить Марш Украинских Сил ко Дню освобождения Мариуполя, который состоится 13 июня в 10.00. Как отметил Жорин, марш начнется на Площади Свободы. Также в публикации националист добавил комментарии сепаратистов по поводу этого мероприятия

«Еще анонсов особо не было, а вата уже сама начала рекламировать Марш Украинских Сил в честь годовщины освобождения Мариуполя. Чувствуют что-то», - отметил Жорин в публикации.

Пророссийски настроенные жители Мариуполя сразу отреагировали на марш еще до официального анонса. Те, кто ведут пророссийски настроенный Telegram-канал, призвали не посещать это мероприятие, отметив, что украинские военные это нацисто-бандеровцы, которые пытали жителей Донбасса.

Как заявил Жорин, главная цель мероприятия – показать, что Мариуполь – украинский город и всегда им останется. Он призвал брать с собой атрибутику с украинской символикой, чтобы донести оккупантам, что «русский мир» Мариуполю не нужен.

Напомним, на Politeka Жорин посоветовал Украине делать решительные шаги.

Ранее Politeka публиковала заявление Жорина, что Украина – это «щит» Европы.