Военный и политический деятель, руководитель Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram призвал жителей Мариуполя посетить Марш Украинских Сил ко Дню освобождения Мариуполя, который состоится 13 июня в 10.00. Как отметил Жорин, марш начнется на Площади Свободы. Также в публикации националист добавил комментарии сепаратистов по поводу этого мероприятия
«Еще анонсов особо не было, а вата уже сама начала рекламировать Марш Украинских Сил в честь годовщины освобождения Мариуполя. Чувствуют что-то», - отметил Жорин в публикации.
Пророссийски настроенные жители Мариуполя сразу отреагировали на марш еще до официального анонса. Те, кто ведут пророссийски настроенный Telegram-канал, призвали не посещать это мероприятие, отметив, что украинские военные это нацисто-бандеровцы, которые пытали жителей Донбасса.
Как заявил Жорин, главная цель мероприятия – показать, что Мариуполь – украинский город и всегда им останется. Он призвал брать с собой атрибутику с украинской символикой, чтобы донести оккупантам, что «русский мир» Мариуполю не нужен.
Напомним, на Politeka Жорин посоветовал Украине делать решительные шаги.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
Ирина Горовая показала своего любимого, очень похож на экс-мужа Потапа: "Тусовщик"
Жена продюсера "Квартал 95" повеселилась в постели в белоснежном комплекте: "А вывод здесь простой..."
"К новому сезону Танців з зірками": располневшая Могилевская заинтриговала с молодым незнакомцем
Маршрутка влетела в бензовоз на трассе Киев-Одесса: первые кадры масштабной аварии
Ранее Politeka публиковала заявление Жорина, что Украина – это «щит» Европы.