Язык - это главный маркер, который определяет принадлежность фильма к национальному кинематографу. Эту тему обсудил украинский актер, продюсер, политик Филипп Ильенко с политологом Виктором Тараном в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube.

«Мы легко можем отличить французское кино от японского в первую очередь по критерию речи, а нам продолжают рассказывать, что может быть украинская литература, песня и кино на русском языке. Может быть либо украинское кино, либо кино сделаное в Украине. Кино сделаное в Украине - это касается экономики и бизнеса, но если мы говорим об изменениях ментальных, то это должно быть кино на украинском языке, которое оперирует в украинском культурном контексте», - рассказал он.

Ильенко сказал, что если государство поддержит украинское кино, а без его поддержки оно невозможно, то украинское кино будет создаваться, а когда государство перестает финансировать украинское кино оно мгновенно исчезает. Без государственной поддержки, подчеркнул он, украинский рынок не способен рентабельно создавать ничего другого, кроме дешевых комедий.

«Дешевые комедии - это очень круто и нужно, хорошо, что они уже есть на украинском рынке, но этого не достаточно для полноценного украинского кинематографа. Когда государство дает деньги на кино, оно требует создания контента, который соответствует государственным и национальным интересам. Но, к сожалению, некоторые художники воспринимают это совсем иначе, они живут в парадигме советской системы, государство это враг, поэтому когда государство дает деньги, твоя задача его обмануть и снять что-то антигосударственное», - сообщил он.

Ильенко резюмировал, что мы уже сейчас живем совсем в другом государстве, которое сейчас является гарантией этой свободы творчества, потому что в России и Белоруси уже свободы творчества нет.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бобровской, что патриотически настроенные активисты являются людьми, которые мешают делать в стране что угодно.

Также ранее Федина подчеркивала, что без поддержки общественности в позиции государственного языка будет очень сложно.