Патріотично налаштовані громадяни і активісти з державницькою позицією і є наша надія на майбутнє в Україні. Таку важливу тему обговорила український політик Соломія Бобровська з політологом Віктором Тараном у новому блозі «Таран VLOG» на Youtube.

Бобровська задалась питанням, що ж робити українським громадянам, які мають державницьку позицію? Вона вважає, що це питання пов’язане з політичними партіями, які не бажають встановлювати державницьку позицію, працювати і розбудовувати таке середовище.

«Це дуже складно, тому що з людьми треба працювати, вкладати та тримати руку на пульсі. Дивлячись на всі політичні партії, які існують, можу сказати, що політичніпартії не проводять в Україні системної роботи з встановлення державницької позиції, не за пів року до виборів, а на постійній основі в усіх регіонах України. Тому всіляким ОПЗЖ та «шаріям» дуже легкозаходити і брати під себе 95% виборців», - акцентувала вона.

Бобровська сказала,що саме завдяки хлопцям і дівчатам, які є активістами з твердою патріотичною позицією, змінюються напрямки розвитку регіонів.

«Через це патріотично налаштовані активісти є людьми, які заважають робити в країні що заманеться. Є цілий список таких активістів, яких закрили по тюрмах. І мені дуже шкода,що інколи, щоб розібратися з ними, свідомо беруть і наймають для розправиколишніх ветеранів АТО, використовуючи їх, щоб знизити до них повагу і вдячність.Як, наприклад, в історії з Катею Гандзюк і не тільки», - обурилась вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Тарана, які цілі переслідує Росія, стягуючи до кордонів з Україною свою армію.

Також ранішеТаран розповідав, що жоден український чоловік військовозобов'язаного віку не зможе влаштуватися на роботу без військового квитка і припису до військкомату.