Украина одна из немногих стран мира, в которой до сих пор не защищены авторские права. Об этом рассказал украинский актер, продюсер, политик Филипп Ильенко политологу Виктору Тарану в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube

«Украина находится в американском списке санкцийкак пиратская страна в плане защиты имущественных авторских и смежных прав. Закон «Об авторском праве и смежных правах», кстати, у нас есть, и он не такой уж и плохой и достаточный для того, чтобы наводить порядок. Но практика в применении права другая, хотя и в этом законе есть определенные вещи, которые уже надо совершенствовать», - рассказал он.

Ильенко сказал, что это касается механизмов коллективного управления авторскими правами, отдельная проблема - это судьба прав на фильмы советского периода, РФ вообще считает, что они им принадлежат. Фильмохранилище, рассказал он, в Советском Союзе было под Москвой и там находятся все негативы снятых фильмов до 90-х годов.

«Большинство украинцев привыкли к тому, что за контент, за музыку, за компьютерные игры, за программы, за фильмы, за сериалы платить не надо. Это все было за копейки на видеокассетах, потом на дисках, потом появился интернет и стало на шару онлайн. И люди считают, что, заплатив за интернет, не надо платить за кино», - подчеркнул он.

Ильенко считает, что мы не будем цивилизованными игроками на международном рынке, пока не решится проблема пиратства и не появится у нас альтернативный источник, который бы позволял делать фильмы без государственной поддержки.

«Кинопрокатная сеть очень маленькая, а сейчас в эпоху карантина и вообще проблемная», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лапина, что он не верит, что власть рискнет открыть шлюз для подачи воды в Крым.

Также ранее Лапин рассказывал, что кроме участников боевых действий у нас еще есть люди, которые готовы защищать свое государство.