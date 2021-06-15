В программе Алексея Толкачева «БДСМ» политолог Михаил Чаплыга рассказал о своих намерениях стать следующим президентом Украины. Он утверждает, что прежде всего стоит заняться образовательной системой, ведь сейчас она лишь заставляет детей деградировать.
Гость программы рассказывает, что ему пришлось столкнуться с той же проблемой, что и многим другим семьям - обучение детей в школе.
«Я стою перед развилкой: да, я могу, конечно, бить ребенка и требовать знаний, но толку, если в классе им не надо ничего - они плывут по течению», - рассуждает политолог.
По мнению Чаплыги, современная школьная программа направлена не на развитие, а на деградацию. Итак, он делает вывод, что Украина имеет серьезные проблемы в образовательной системе, которая вредит уже младшему поколению.
«Ребенок будет деградировать на моих глазах, и я буду его терять. Я на полном серьезе теряю ребенка из-за этого всего», - утверждает эксперт. В то же время он отмечает, что не желает такого другим семьям, а потому намерен изменить систему образования на посту президента.
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Итак, Чаплыга заявляет, что намерен стать следующим президентом Украины, седьмым по счету. Как рассказывает политолог, в своей программе действий он на первое место поставил образование, ведь сегодня ситуация для детей складывается крайне опасной. Также он отмечает, что начинать что-то менять никогда не поздно.
Напоминаем, Чаплыга рассказал, что государство надо строить не на ненависти.
Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, как власть собирается превратить президента в английскую королеву в Украине.