В программе Алексея Толкачева «БДСМ» политолог Михаил Чаплыга рассказал о своих намерениях стать следующим президентом Украины. Он утверждает, что прежде всего стоит заняться образовательной системой, ведь сейчас она лишь заставляет детей деградировать.

Гость программы рассказывает, что ему пришлось столкнуться с той же проблемой, что и многим другим семьям - обучение детей в школе.

«Я стою перед развилкой: да, я могу, конечно, бить ребенка и требовать знаний, но толку, если в классе им не надо ничего - они плывут по течению», - рассуждает политолог.

По мнению Чаплыги, современная школьная программа направлена ​​не на развитие, а на деградацию. Итак, он делает вывод, что Украина имеет серьезные проблемы в образовательной системе, которая вредит уже младшему поколению.

«Ребенок будет деградировать на моих глазах, и я буду его терять. Я на полном серьезе теряю ребенка из-за этого всего», - утверждает эксперт. В то же время он отмечает, что не желает такого другим семьям, а потому намерен изменить систему образования на посту президента.

Итак, Чаплыга заявляет, что намерен стать следующим президентом Украины, седьмым по счету. Как рассказывает политолог, в своей программе действий он на первое место поставил образование, ведь сегодня ситуация для детей складывается крайне опасной. Также он отмечает, что начинать что-то менять никогда не поздно.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, что государство надо строить не на ненависти .