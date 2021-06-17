Семейный адвокат Катерина Власюк в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявила, что после обращения в полицию - 40% обидчиков останавливаются.

“Как показывает практика, большое количество (я сейчас не хочу придумывать какие-то цифры), но по моей внутренней статистике - 40% обидчиков останавливаются после первого обращения в полицию. Ведь в чем фишка насилия: “Я такой коварный и злой только в кругу моей семьи. Пока об этом никто не говорит”. Потому что мы даже знаем истории серьезных системных маньяков, которые долгое время жили, и по ним нельзя было вычислить, что этот человек с особой жестокостью, психопат, который может убивать других людей”, - сказала Катерина Власюк.

Она отметила, что очень часто домашние насильники для всех выглядят как веселые и классные парни, которые заботятся о своей семье.

“Которые улыбаются своим соседям, переводят бабушек через дорогу. Но в своей семье они жестоки. Потому что это место, где они могут расслабиться… Самое ужасное, что может произойти с жертвой, вот казалось бы, женщина, не важно, есть дети, нет - она долгое время терпит, никому не рассказывает. Рано или поздно эта бомба внутри нее взорвется”, - добавила Власюк.

Как сообщала Politeka , Алехина отметила, что по поведению человека можно понять, как его воспитывали .