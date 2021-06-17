Доцент Киево-Могилянской академии и Львовской бизнес-школы УКУ, доктор философии Кембриджского университета, руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал об особенностях украинского общества. По его словам, украинцы – это уникальный случай, когда все люди между собой существуют на уровне сообществ

«Если взять Западную цивилизацию за последние 400 лет – она связана с Ренессансом и после Ренессанса мы имеем философское течение, которое говорит, что уже не Бог в центре общественного внимания, а человек. Джон Локк (британский философ, - ред.) когда-то написал, что общество – это искусственное образование. А если не так? А если общество может существовать без государства?», - начал Винницкий.

По словам эксперта, за последние 30 лет в Украине мы видим пример, как общество саморегулируется почти без активного участия в этом государства, потому что мы имеем, как отметил Винницкий, слабое государство.

«Можно говорить, что это плохо, но в том, что выход из ситуации это усиление государства, я не уверен. Потому что усиление государства это означает усиление иерархии, а мы не любим иерархию. Наше общество построено на принципе сообщества: на высоком межличностном доверии. Попробуйте где-то в другой стране передать 100 гривен за всю маршрутку и ожидайте, чтобы вам отдали сдачу, еще и с билетом», - сказал эксперт.

Винницкий подчеркнул, что мы общество высокого межличностного доверия. По его словам, пример с маршруткой кажется невероятным для иностранцев, что означает, что у нас действительно уникальное общество, потому что мы сходимся на уровне сообществ.

«Одна из успешных постмайданых реформ – это децентрализация. Здесь нет дискуссии вокруг децентрализации в подавляющем большинстве случаев, потому что мы передаем власть в общины. Децентрализация происходит естественно – в соответствии с нашим ДНК и нашей идентичности», - подчеркнул Винницкий.

Напомним, на Politeka Винницкий заявил, что Украина – это страна возможностей.

Ранее для Politeka Винницкий рассказал о перспективах украинских программистов.