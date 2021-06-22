За долги забирают даже бабушкину мебель и мусорные пакеты. Об этом в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила журналистка Любовь Завальнюк, которая рассказала о процедуре взыскания с украинцев задолженности за коммуналку, нарушения ПДД и других долгов.

«Еще несколько месяцев назад Министерство юстиции своим приказом усложнило жизнь должникам. Если раньше страдали только алиментщики, то сейчас арестовать деньги на карте могут и за коммуналку, штраф за нарушение правил дорожного движения, взыскание фискальной службы, короче говоря фактически любой долг», - говорит Завальнюк.

Она объяснила, что единственное условие – это начало исполнительного производства, в рамках которого исполнитель должен подать документ в банк. Но тут, по словам Завальнюк, есть лазейка: часто должник снимает деньги со своего счета еще до того, как к нему доберется исполнитель. Такая процедура стягивания может затянуться на недели, ведь нужно найти нужный банк, оформить документ, отвезти или отправить его в финансовое учреждение, объяснила журналистка.

«Поговорим о нашем имуществе. Сотрудники госорганов могут за долги описать и отобрать даже наши комнатные тапочки. А у некоторых за долги забирают "бабушкину" мебель и мусорные пакеты», - рассказала Завальнюк.

Журналистка объяснила, что, согласно закону, должник должен допустить исполнителей в жилье, можно с полицией, и там проводится опись имущества. Определенный минимум, кровать или теплая одежда в самых необходимых объемах, не трогают, а остальное могут арестовывать и продавать. Иногда забирают даже грязные кастрюли и поношенную одежду, добавила Завальнюк.

«Затем все это имущество передают на специальный аукцион. Здесь можно встретить грязную мебель, старые кресла, женские туфли, посуду, футболки и даже мусорные пакеты», - говорит Завальнюк.

При этом журналистка напомнила, что списание денежных средств – последний этап процедуры, который уже невозможно оспорить.

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