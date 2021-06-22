Наша политическая культура каждый раз попадает в ловушку восточнохристианской иконичности. Так в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Александр Клименко, украинский искусствовед, художник и иконописец, который объяснил, почему украинцам нужно пересмотреть свое отношение к сакрализации икон.

По его словам, когда мы говорим об иконах, сразу возникает тема православной иконы с ее сакрализацией. В противовес украинской подавляющей традиции, в странах протестантского мира, например, вообще не было икон, добавляет художник.

«Проблема восточного христианства в том, что здесь к теме иконописи и икон очень осторожно надо относиться. Даже тот же «Кобзарь» Шевченко и сам Шевченко. Украинцы – литературоцентричная нация. Но мы же практически не читаем сейчас», - заявил Клименко.

Он отметил, что при всем уважении украинцев к Шевченко и «Кобзарю» на самом деле мало кто внимательно читал его. Поэтому, говорит искусствовед, нашим гражданам присуще восточнохристианское отношение к книге, как к Библии, как к тому, что мы целуем и уважаем больше, чем читаем.

«Поэтому у нас есть соблазн превратить любого императора во Христа. Мы забываем о том, что это только образ. И это наша политическая культура каждый раз попадает в эту ловушку восточной иконичности. Поэтому я бы вообще в ближайшие лет 50 не строил пантеон», - говорит Клименко.

Напомним, Клименко заявил, что он против любого культа личности.