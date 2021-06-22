В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, что из-зазаробитчан вдвое уменьшилось количество семей, что имели субсидии.
«Правительство ввело такую норму, если в семье есть хоть один член, который в течение 60 дней не платил Единый социальный взнос, то эта семья в целом лишается субсидии», - сообщает Павловский. Он объясняет, что заробитчанин, постоянно он за рубежом или временно, не может платить этот взнос просто физически, а потому его семья остается без субсидии.
При этом эксперт ссылается на официальные данные Нацбанка и отмечает, что еще в прошлом году заробитчане, даже несмотря на пандемию, перечислили 12 млрд долларов в Украину. Это, подчеркивает он, в десять раз превышает выплаты МВФ и помогло государству спасти свою экономику от коллапса и дефолта.
Тем не менее, говорит Павловский, в Украине сейчас идет тенденция к уменьшению количества субсидиантов, а также росту газовых тарифов и цен на коммунальные услуги. «При этом субсидии уменьшают и всячески урезают тех, кто имеет право их получать», - замечает он.
По мнению эксперта, из этой ситуации есть два выхода, которые смогли бы решить проблему задолженности населения за коммуналку. «Правительство должно развивать экономику и тогда люди будут иметь большие доходы, или определять обоснованные цены за коммуналку и тогда люди сами смогут ее платить без субсидий», - констатирует Павловский.
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Напоминаем, Павловский рассказал о новых основаниях для отказа в получении субсидий.
Ранее Politeka сообщала о том, что Завальнюк рассказала о процедуре взыскания с украинцев задолженности за коммуналку.