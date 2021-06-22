Український уряд додав нових підстав для відмови в отриманні субсидій. Про це розповів експерт з соціальної політики Андрій Павловський журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Сам факт наявності депозитного рахунку в банку чи купівлі протягом року валюти є причиною для відмови у субсидії або перетин державного кордону будь-кого з членів родини є підставою для позбавлення права на отримання субсидії. Це викликало соціальне обурення серед людей і уряд вніс деякі пом’якшення», - розповів він.

Павловський сказав, що уряд вніс конкретну суму, яка має бути на депозитному рахунку, щоб вам відмовили у наданні субсидії - це сто тисяч гривень і більше. Сто тисяч гривень це для пенсіонерів та малозабезпечених людей, мабуть, вражаюча сума, вважає він, але, з іншого боку, якщо перерахувати в доларах, то це буде десь три с половиною тисячі доларів, а це не так вже й багато.

«Тим більше, що старі люди завжди відкладають собі гроші на поховання, щоб їх гідно поховали, зробити це у Києві дуже дорого, а уряд за це хоче їх карати. Чи, наприклад, людина поїхала за кордон до родичів або на лікування за гроші доброчинних організацій, то за це всю родину треба позбавляти субсидії? А ще найстрашніше, що уряд ліквідував спеціальні місцеві комісії, які розглядали форс-мажорні обставини людей для надання субсидій», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що у Росії готуються до якихось глобальних геополітичних зрушень.

Також раніше Завальнюк розповідала про обмеження в отриманні субсидії.



