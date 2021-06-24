Журналистка Любовь Завальнюк в своем блоге «Суть событий» на канале Знай.ua рассказала о перспективе получения субсидии в отопительном сезоне и назвала категории граждан, которые не получат помощь от государства автоматически.

«В мае правительство Украины ввело новые правила начисления субсидий для граждан. Начало отопительного сезона, на который обычно назначают субсидию, стартует в октябре. Сейчас хочу обратить внимание тех, кому отказали в летней субсидии, можете пробовать подавать документы на зимнюю. А также напоминаю, что не все, кто получил субсидию на лето, в будущем сможет получать ее в зимний период. Небольшой спойлер, 2,5 миллиона получат ее автоматически», - заявила Завальнюк.

Журналистка назвала получение зимних субсидий новым квестом на выживание. Кроме этого, она отметила, что пока не ясно, сколько мы заплатим за свет и отопление, но, по прогнозам, поднятие тарифов будет существенным, поэтому к этому периоду нужно готовиться уже сейчас. По ее словам, приятной станет новость о том, что назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан.

«Небольшое уточнение. Сбор и обработка информации о субсидиантах и их доходах требует времени. Нужно проработать все декларации, информацию от банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество, и т.д. Для 85% домохозяйств жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически, остальным 15% нужно заново подать документы и ждать результата проверки», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что автоматически не получат помощь от государства те домохозяйства, которые получали в предыдущем отопительном периоде субсидии в денежной безналичной форме, а также те, у кого была назначена субсидия по фактическому месту жительства, и те, кому субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

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