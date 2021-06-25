Все граждане Украины поголовно подпадают под действие закона №5153, о введении добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов - это обще обязательная вещь. Такую тему поднял эксперт по социальной политике Андрей Павловский с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

Павловский сказал, что для так называемого принудительно-добровольного декларирования можно не беспокоиться, если у вас сбережений меньше, чем 400 тысяч гривен, если вы имеете квартиру меньше 120 кв. метров или частный дом меньше 240 кв. метров, в таком случае вы можете не декларироваться.

«В открытом доступе декларации физических лиц вряд ли будут, потому что это касается только должностных лиц, кто выполняет публичные функции, а обычного гражданина это не касается, но гражданин будет полностью открыт перед карательными органами государства», - подчеркнул он.

Павловский рассказал, что фактически для граждан не будет существовать понятие о банковской тайне, будут открыты все реестры государственной социальной помощи для чиновников, в том числе будут открыты реестры имущества и сбережений граждан по первому требованию налоговой полиции.

Напоминаем, Politeka сообщала по словам Павловского, что сам факт наличия счета в банке или покупки в течение года валюты является причиной для отказа в субсидии.

Также ранее Павловский рассказывал о новой норме, по которой семьи заробитчан остаются без субсидий.