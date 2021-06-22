У новому випуску програми «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт з соціальної політики Андрій Павловський розповів, що через заробітчан удвічі зменшилася кількість родин, які мали субсидії.

«Уряд ввів таку норму, що якщо в родині є хоч один член, який протягом 60 днів не сплачував Єдиний соціальний внесок, то ця родина в цілому позбавляється субсидії», - повідомляє Павловський. Він пояснює, що заробітчанин, постійно він закордоном чи тимчасово, не може сплачувати цей внесок просто фізично, а відтак його родина залишається без субсидії.

Водночас експерт посилається на офіційні дані Нацбанку і зазначає, що ще минулого року заробітчани, навіть попри пандемію, перерахували 12 млрд доларів в Україну. Це, підкреслює він, у десять раз перевищує виплати МВФ і допомогло державі врятувати свою економіку від колапсу і дефолту.

Тим не менш, каже Павловський, в Україні зараз йде тенденція до зменшення кількості субсидіантів, а також зростання газових тарифів і цін на комунальні послуги. «При цьому субсидії зменшують і всіляко урізають тих, хто має право їх отримувати», - зауважує він.

На думку експерта, із цієї ситуації є два виходи, які змогли би розв’язати проблему заборгованості населення за комуналку. «Уряд має розвивати економіку і тоді люди будуть мати більші доходи, або визначати обґрунтовані ціни за комуналку і тоді люди самі зможуть її сплачувати без субсидій», - констатує Павловський.

Нагадуємо, Павловський розповів про нові підстави для відмови в отриманні субсидій.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Завальнюк розповіла про процедуру стягнення з українців заборгованості за комуналку.