Из новой формулы ренты на железную руду, которую предлагается ввести законопроектом №5600, необходимо исключить транспортную составляющую, поскольку это является дискриминацией. Об этом заявила руководитель компании «Феррэкспо сервис» Ярославна Блонская.

Напомним: согласно законопроекту №5600, для определения налоговой базы на железную руду предлагается использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть, индекс цены в Китае. Однако подавляющее большинство украинских ГОКов не торгуют рудой с Китаем, поэтому нет никакой необходимости закладывать в ренту на украинскую руду логистику в эту страну. Об этом заявили представители всех украинских ГОКов, присутствующие на заседании Комитета ВР по налоговой политике.

«Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты. Будет ли это привязка к Platts минус транспортные расходы и расходы на внутреннюю логистику», - пояснила Блонская и напомнила, что Минэкономики назвало проект №5600 дискриминационным.

«Имеем пояснения к № 5600 МЭРТ, где они пишут, что более чем в 3,5 раза увеличилась рента. Здесь пункт № 7 – что дискриминационные меры по отношению к железорудной отрасли недопустимы», - рассказала Блонская.

Она также отметила, что сейчас цены на железную руду или на железорудное сырье выросли, однако динамика может измениться, и за 3-4 года может быть совсем другой эффект. Поэтому бизнесу нужны прогнозируемые и понятные правила, в частности относительно налогового законодательства.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

В свою очередь глава представительства «АрселорМиттал Кривой Рог» в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что предложение правительства привязать базу налогообложения для ГМК к ценам на руду в Китае – это несправедливый и экономически необоснованный подход, ведь никто в Украине туда руду не возит. Базой налогообложения в наиболее развитых государствах мира является прибыль от деятельности по добыче полезных ископаемых, и Украина должна поступать так же.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.