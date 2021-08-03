Проект Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» с самого начала пандемии обеспечивает государственные медучреждения необходимым в борьбе с коронавирусом. В феврале 2020 года для решения самых важных медицинских проблем страны Ринат Ахметов объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ФК «Шахтер» и других активов SCM и выделил более 450 млн грн на борьбу с опасной болезнью.

В рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» госбольницам передано больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. В медицинские учреждения было доставлено 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования.

Образовательный проект «Диджитал-физра» – это часть огромной работы, которую проводит Фонд Рината Ахметова в период пандемии. За создание сериала для детей в июле 2021 года Фонд стал номинантом одной из самых престижных премий мира. Международная ассоциация cвязей с общественностью (IPRA) отметила Фонд и проект «Диджитал-физра» сразу в двух номинациях – «Sport» и «NGO campaign». Премия «IPRA Golden World Awards» оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и достигнутым результатам.

– Для Фонда Рината Ахметова большая честь получить столь престижную мировую премию. Мы рады, что наш проект «Диджитал-физра» не только помог тысячам украинских школьников, но и был высоко оценен мировым профессиональным сообществом, – сказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

На эту награду «IPRA Golden World Awards» претендовали сотни компаний из нескольких десятков стран со всех континентов. Фонд получил награду наряду с компаниями из Катара, Японии, Филиппин, Греции.

Сериал «Диджитал-физра» был создан в первые дни пандемии COVID-19 и стал пособием для дистанционного обучения подростков основам физической культуры. Это совместный проект Фонда с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК «Шахтер». «Учителями» в рамках 12-серийного образовательного курса «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта» стали игроки футбольного клуба «Шахтер» Андрей Пятов и Сергей Кривцов. Ведущие проекта – звезды юмористического шоу «Мамахохотала» Евгений Янович и Олег Маслюк, который является также амбассадором Фонда Рината Ахметова.

- Съемки в сериале были очень необычным опытом. Думаю, все прошло более чем успешно. Вместе с нами дети могли делать зарядку, попробовать новые интересные упражнения и получить новые знания. Мне понравилось принимать участие в таком проекте, особенно учитывая обстановку в то время. Все сидели дома и как раз только за счет онлайн-занятий удавалось вернуть людям хоть немного подвижности, мотивировать их даже в условиях карантина заниматься спортом. Особенно детей, чье здоровье особенно нуждается в защите, а спорт помогает укрепить иммунитет. «Диджитал-физра» был классным и полезным проектом, - сказал Сергей Кривцов.

На диджитал-площадках Фонда и национальном телевидении аудитория проекта составила более 5 млн людей. А суммарная аудитория, учитывая пользователей платформы «Дія» и ротацию 20 национальных каналов, составила не менее 26 млн человек. Все серии сериала «Диджитал-физра» размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на YouTube-