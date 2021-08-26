Документ, в котором описаны новые выходные получил название «О переносе рабочих дней в 2022 году».

В Кабинете министров планируют одобрить распоряжение, которое подарит украинцам четыре выходных на День Конституции и 8 марта.

Об этом сообщили на правительственном портале.

Документ, в котором описаны новые выходные получил название «О переносе рабочих дней в 2022 году». Заседание правительства, на котором его будут рассматривать пройдет 26 августа.

Проект предлагает в будущем году для празднования Дня Конституции и 8 марта рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий с пятидневной рабочей неделей перенести рабочие дни. За понедельник 7 марта придется отработать 12 марта в субботу. За понедельник 27 июня придется отработать в субботу 2 июля.

В итоге, жители нашей страны получат подряд четыре выходных 5 – 8 марта, а также 25 – 28 июня. Национальный банк обязуется установить специальный режим для работы банков на указанные дни.

Напомним, что в нынешнем 2021 году Кабинет министров уже перенес рабочие дни. Их было три. Перенос коснулся сотрудников компаний и предприятий с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными. За пятницу 8 января отработка происходила 16 января. За понедельник 23 августа придется отработать 28 августа в субботу. 15 октября рабочий день перенесут на 23 октября – субботу.

Напомним, что Сердючку после концерта на День Независимости зовут в РФ

Как сообщала Politeka, школьники надругались над украинским флагом на День Независимости

Также Politeka писала, что маленькая Есения прославилась после парада ко Дню Независимости Украины