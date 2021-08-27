В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений
У детей начали пропадать ценные вещи, а именно украшения из золота. Это произошло в детском саду Мариуполя.
Об этом рассказали в сюжете на телеканале "Украина 24".
Родители поначалу думали, что они их теряют, но оказалось совсем не так. Как оказалось к пропаже вещей причастна помощник воспитателя.
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Она снимала с детей дорогие украшения пока воспитанники детского сада спали. Пропавших вещей стало очень много потому родители решили обратиться в полицию. В ходе расследования полиция узнала, что помощница воспитательницы уже имела судимость за имущественные преступления.
В этот раз ей грозит до 5 лет за решеткой.
В каком именно детском саду Мариуполя работница обворовывала детей - не сообщается. Этого пока не говорят ни в полиции города, ни в самом департаменте образования.
Известно лишь одно - сотрудницу дошкольного учреждения уволили сразу после скандала, а дело о воровстве передали в суд.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.