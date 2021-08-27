В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений

У детей начали пропадать ценные вещи, а именно украшения из золота. Это произошло в детском саду Мариуполя.

Об этом рассказали в сюжете на телеканале "Украина 24".

Родители поначалу думали, что они их теряют, но оказалось совсем не так. Как оказалось к пропаже вещей причастна помощник воспитателя.

Она снимала с детей дорогие украшения пока воспитанники детского сада спали. Пропавших вещей стало очень много потому родители решили обратиться в полицию. В ходе расследования полиция узнала, что помощница воспитательницы уже имела судимость за имущественные преступления.

В этот раз ей грозит до 5 лет за решеткой.

В каком именно детском саду Мариуполя работница обворовывала детей - не сообщается. Этого пока не говорят ни в полиции города, ни в самом департаменте образования.

Известно лишь одно - сотрудницу дошкольного учреждения уволили сразу после скандала, а дело о воровстве передали в суд.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.