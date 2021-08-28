Из-за июньских дождей в Украине местного абрикоса собрать не удалось, а жители вынуждены покупать рекордно дорогие турецкие плоды.
Об этом сообщает UBR, со ссылкой на экспертов рынка.
На фруктовых раскладках абрикосы предлагают за 65 – 75 грн. Цена зависит от сорта, но для консервации это может оказаться слишком дорого. По словам экспертов, местного абрикоса не хватило, как для оптовых рынков, так и для торговых сетей. Общий урожай этого плода в нашей стране сократился, по самым скромным подсчетам, в два раза. В некоторых хозяйствах потери урожая достигли 90%.
В прошлогоднем августе абрикос оптовики покупали по 15 – 25 грн. за килограмм, в 2021 году цена стартует от 45 грн. В супермаркетах и в 2020, и в 2021 году не было украинского абрикоса. В Украине коммерческое производство абрикоса отсутствует. В сети нет возможности поставлять партии продукции. Основным поставщиком фрукта в Украину стала Турция.
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Минимальная оптовая цена, предложенная на рынке равна одному доллару без учета торговой наценки. В рознице цена достигает 35 грн. за кг. Испания поставляет более качественные и дорогие сорта. В закупке они стоят от 55 грн., а на прилавках могут достигать 70 гривен за кг. В Турции специально закупают недозревший абрикос, чтобы была возможность его доставить в страну.
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