В Украине ввели новые электронные свидетельства, на сей раз – о начальном образовании.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Соответствующий приказ должен вступить в силу уже 1 сентября. Для свидетельств о получении начального образования предусмотрели новую процедуру их получения, изготовления и заказа.
Процесс заказа, учета и изготовления свидетельств планируют сделать электронным. К преимуществам новых документов в министерстве отнесли уменьшения затрат на производство, цифровизацию сферы образования, быстрое исправление ошибок. В МОН подчеркнули, что свидетельства созданы с учетом потребностей учеников с нарушением зрения, а также сообщили, что новый подход уменьшает бюрократизацию системы.
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Оригинал электронного свидетельства будет создаваться по образцу, который утверждает МОН. Его будут хранить в специальной базе ЕДЕБО. По желанию родителей в школе им могут выдать бумажную копию свидетельства. Ее заверят печатью и подписью директора. Документ обязаны предоставить на листе формата А4 за пять дней с момента обращения.
Если родители потеряют копию свидетельства, у них есть право повторно получить документ. Если ученик страдает от нарушений зрения, он может получить бумажную копию с применением шрифта Брайля.
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