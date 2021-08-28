На что нужно обратить внимание

Магнитные бури, или геомагнитные колебания могут длиться несколько дней подряд и негативно влиять на самочувствие людей

После насыщенного "солнечными всплесками" августа сентябрь покажется более-менее спокойным, но это не значит, что никакой магнитной активности не будет вовсе.

Как прогнозирует Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, 2-3 сентября ожидается повышенная магнитная активность, а пятница, 3 сентября, будет непростым днем для метеозависимых людей.

Следующие пики солнечной активности придутся на 11-12 сентября, но уровня магнитной бури они не достигнут.

Врачи предупреждают украинцев и советуют, как справится с ударом магнитной бури. Первое, что реагирует – голова и нервная система. Чаще всего могут появиться головные боли или любые другие болевые расстройства, потому что они все реализуются нервной системой: могут болеть колени, поясница. Также может нарушиться сердечно-сосудистая система: подняться давление, произойти инфаркт и инсульт.

Для того, чтобы было легче пережить геомагнитные колебания, нужно, в первую очередь, обеспечить себе правильный сон, снизить физическую активность, много гулять на свежем воздухе и исключить из рациона сильно жирную и соленую пищу, а также алкоголь с кофеином.

Напомним, магнитная буря будет мучить украинцев несколько дней в конце августа

Также Politeka писала, что "каскад" магнитных бурь ударит по здоровью украинцев: названы самые опасные даты августа