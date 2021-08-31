Узнайте, какой 1 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

Православная церковь 1 сентября чтит память святых Тимофея, Феклы и Агапия. Этот день является благоприятным для новых начинаний. Они получили статус святых за защиту христианской веры и противостояние язычеству. В народе день назвали "Фекла Свекольница".

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

О святой Фекле известно, что она была жительницей Газы. С юных лет девушка приняла православную веру и способствовала ее распространению среди простого народа в период иконоборства и гонений христиан. За это Фекла была приговорена императором к смерти, и ее бросили на растерзание хищникам.

Также не отступились от своей веры мученики Агапий и Тимофей. Язычники убили их за это.

На Руси православные праздники традиционно обрели новые смысл и обросли народными традициями. Фекла Свекольница считалась женским днем. Матери и дочери хлопотали по хозяйству, осматривали лари, чистили овощи, замешивали тесто. К вечеру готовились свекольные напитки.

Считалось, что в Феклу Свекольницу нельзя ходить босым по полу, через ноги простуда в тело войдет, долго придется выгонять.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя завидовать, сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать людей – это чревато страшными последствиями, лучше держать рот на замке.

Еще нельзя чинить обувь и одежду - это может привести к беде, особенно если собираетесь в путешествие.

Категорически запрещается обсуждать чужие проблемы, да и своими делиться тоже не стоит. Считается, что это может привести к масштабным финансовым проблемам.

Приметы на 1 сентября



Традиционно по погоде на этот день, судили о погоде на будущее.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Туман с утра – зима снежной будет.

Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Если месяц рогами вверх - в ближайшие дни будет хорошая погода.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.