Период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, и в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Об этом заявил экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.

«Это цикличное дело - был спрос, зачастую ажиотажный, - и цены на руду задрались до потолка. Причины - рост потребности в руде у Китая после некоторого спада, затем спрос у них возрос, а Китай - основной покупатель руды на мировом рынке. Больше половины мирового производства метпродукции - Китай, а рудой они себя обеспечивают наполовину, он - крупнейший игрок на мировом рынке железорудного сырья, первый выходит со своими ценовыми предложениями, остальные - ориентируются на него», - рассказал Грищенко.

Кроме того, по словам экономиста, еще одним фактором, способствовавшим росту цен на руду, был сбой с поставками сырья из Бразилии, которая вместе с Австралией и ЮАР в числе ведущих игроков рынка. Он подчеркнул, что рост цен на руду привел к росту цен на продукцию металлургов. Однако в настоящее время начался обратный процесс – цены на руду стали снижаться, и соответственно упадут цены на продукцию меткомбинатов.

«Сейчас цепочка придет в движение в обратном направлении, все вернется на круги своя. Нашим металлургам надо быть готовым к тому, что только начали хорошо жить за счет роста цен - а теперь деньги кончились», - объяснил Грищенко.

По его мнению, если сейчас власть повысит налоги для предприятий ГМК, что предусматривается законопроектом №5600, металлурги окажутся в сложном положении, и это спровоцирует тотальный рост цен и экономический кризис.

«В этих условиях недопустимо раскачивать лодку, увеличивать прямые или косвенные налоги на металлургов, как в законе 5600, - все вернется через рост внутренних цен на металл к росту цен на колбасу. А это уже почувствуют все», - считает Грищенко.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что цены на руду прогнозируемо снижаются и в ближайшее время могут упасть ниже 100 долларов/тонна, поэтому власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление на них.

Сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 /т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.