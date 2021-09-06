Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Минейко Иван Александрович 1957 года рождения пропал без вести в Николаевской области. Мужчина уже неделю не выходит на связь с родными и близкими.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Уточняется, что мужчина еще 29 августа уехал из дома по улице Молодежной в городе Баштанка на велосипеде марки "Аист" голубого цвета. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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На вид пропавшему мужчине 65-70 лет, его рост 185-190 см, он худощавого телосложения, у него глаза карие, нос прямой, волосы короткие черного цвета с проседью, усы седые.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Минейко Ивана Александровича просят сообщить по телефонам (05158) 2 71 56, 0 (93) 263 34 54, 102 или прийти в Баштанский районный отдел полиции по адресу: город Баштанка, улица С. Бойченко, 5.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
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Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.