Узнайте, какой 16 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

В церкви 16 сентября чествуют святую мученицу Василису. В народе сегодня люди верили, что простые действия помогут распрощаться с бедностью и наконец получить благополучие.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 16 сентября

Мученица Василисса пострадала в 309 г. в Никомидии будучи девяти лет от роду. Когда привезли ее к правителю города Александру, она бесстрашно исповедала себя христианкой.

Правитель сначала ласково склонял ее к отречению от Христа. Но потом перфект приказал предать Василису страшным пыткам: её били по лицу, раздели догола и подвесили за ноги вниз головой, жгли огнем и окуривали серным дымом. а затем бросили в горящую печь. Мученица, сотворив крестное знамение, вышла из огня невредимой. Затем её отдали на съедения диким зверям, но они не тронули святую.

После пыток Василисса вышла за город и, стоя на камне, совершила молитву. По её просьбе из камня забил целебный источник, вода из которого в дальнейшем исцелила многих христиан. Возле этого камня мученица мирно умерла.

Традиции 16 сентября

Наш предки считали, что день следует посвятить очищению хозяйственных построек от мусора, которые хозяева уже не будут использовать. Для того чтобы госпожа удача всегда была рядом с вами, постарайтесь избавиться от старых и ненужных вещей.

Найденный хлам крестьяне сжигали, избавляясь от негативной энергии прошлого. Люди верили, что так можно защитить дом от сглаза.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя бездельничать и оставлять в доме мусор.

Запрещается в этот день смотреть в зеркало, в противном случае вы сделаете только хуже, вас будут преследовать темные силы, которые будут находиться рядом с вами на протяжении нескольких лет.

Приметы на 16 сентября

Если закат красный, скоро начнутся морозы.

Дождь 16 сентября прогнозирует сухую осень.

Вороны громко гричат, к непогоде.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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