Правоохранители пытаются установить место пребывания пропавшего мужчины

Полиция и волонтеры разыскивают без вести пропавшего мужчину 43-летнего Клюева Антона в Запорожской области. Он ушел из больницы больше месяца назад и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как пишет МВ, проживал мужчина в селе Матвеевка Мелитопольского района, а его мать в Крыму.

Женщина не успела вовремя оформить документы и забрать сына к себе. А теперь уже два месяца занимается поисками пропавшего.

Сообщается, что пропавший имеет психическое заболевание, поэтому цвет глаз зависит от психического состояния. Ему требуется медицинская помощь. Может называть себя ЯХВЕ - имя верховного и единственного бога иудеев, которого почитали как всемогущего бога.

Последнее, что известно, 11 июля Антон голым бродил по селу и соседи вызвали полицию. Правоохранители отвезли его в больницу и здесь след теряется.

Рост мужчины 170-180 см, волосы коротко стрижены, но за месяц может быть с отросшими волосами и бородой. Предположительно был одет в темные джинсы и футболку. Был ли обут – неизвестно.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Антона просят сообщить об этом по спецлинии полиции "102".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.