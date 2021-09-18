Задолженность перед военнослужащими ВСУ по обязательным выплатам достигла полутора миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.
«На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим достигла 1,46 миллиардов гривен», - отметили в Офисе омбудсмена.
Там сообщили, что задолженность по денежной помощи, выплачиваемой на оздоровление, достигла 1,2 млн. грн. В Офисе омбудсмена также обнародовали данные, согласно которым, финансировать прекратили «боевые выплаты» бойцам ВСУ, которые выполняют задачи на территории ООС.
Внук Пугачевой доказал, что не хуже своих знаменитых родственников, кадры: «Почему вы не мировая звезда?»
Из жизни ушла одна из самых ярких и красивых актрис Голливуда: "Небо теперь имеет больше звезд"
Хименес-Браво впервые в деталях показал свой дом с красной мебелью и синими стенами: "Нравится?"
Мартыновская и Ярославский раскрыли секреты закулисья "Мастер Шеф", чем кормят и за что ругают: "Это правда"
"Холостяк" Заливако попал под гнев украинцев из-за нового фото с Богдан: "Почему ваша Аня постоянно..."
Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека послала запрос министру экономики Алексею Любченко, где сообщила о необходимости решения проблемы задолженности перед представителями ВСУ.
Отметим, что ранее стало известно о забастовке, которую объявили учителя в Ивано-Франковской области из-за долгов по зарплате. Забастовка произошла в Долинской территориальной общине. Решение о забастовке приняли 22 трудовых коллектива. Изначально задолженность перед этими учителями достигла 22 миллионов гривен. Потом часть ее погасили, и она сократилась до 17 миллионов. Инициаторы акции выразили надежду, что в ближайшее время проблему с долгами по зарплате чиновники решат.
Напомним, что в Украине дорожает дизтопливо
Как сообщала Politeka, кому в Украине собрались повысить соцпомощь
Также Politeka писала, что минимальная зарплата в Украине станет выше