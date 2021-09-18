Задолженность перед военнослужащими ВСУ по обязательным выплатам достигла полутора миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

сбу, военные, скрин

«На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим достигла 1,46 миллиардов гривен», - отметили в Офисе омбудсмена.

Там сообщили, что задолженность по денежной помощи, выплачиваемой на оздоровление, достигла 1,2 млн. грн. В Офисе омбудсмена также обнародовали данные, согласно которым, финансировать прекратили «боевые выплаты» бойцам ВСУ, которые выполняют задачи на территории ООС.

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Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека послала запрос министру экономики Алексею Любченко, где сообщила о необходимости решения проблемы задолженности перед представителями ВСУ.

донбасс, военные, скрин

Отметим, что ранее стало известно о забастовке, которую объявили учителя в Ивано-Франковской области из-за долгов по зарплате. Забастовка произошла в Долинской территориальной общине. Решение о забастовке приняли 22 трудовых коллектива. Изначально задолженность перед этими учителями достигла 22 миллионов гривен. Потом часть ее погасили, и она сократилась до 17 миллионов. Инициаторы акции выразили надежду, что в ближайшее время проблему с долгами по зарплате чиновники решат.

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