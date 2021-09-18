Задолженность перед военнослужащими ВСУ по обязательным выплатам достигла полутора миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

«На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим достигла 1,46 миллиардов гривен», - отметили в Офисе омбудсмена.

Там сообщили, что задолженность по денежной помощи, выплачиваемой на оздоровление, достигла 1,2 млн. грн. В Офисе омбудсмена также обнародовали данные, согласно которым, финансировать прекратили «боевые выплаты» бойцам ВСУ, которые выполняют задачи на территории ООС.

Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека послала запрос министру экономики Алексею Любченко, где сообщила о необходимости решения проблемы задолженности перед представителями ВСУ.

Отметим, что ранее стало известно о забастовке, которую объявили учителя в Ивано-Франковской области из-за долгов по зарплате. Забастовка произошла в Долинской территориальной общине. Решение о забастовке приняли 22 трудовых коллектива. Изначально задолженность перед этими учителями достигла 22 миллионов гривен. Потом часть ее погасили, и она сократилась до 17 миллионов. Инициаторы акции выразили надежду, что в ближайшее время проблему с долгами по зарплате чиновники решат.

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