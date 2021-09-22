Игорь Кондратюк против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев
Украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить концерты российских звезд в Украине.
Соответствующий пост артист выложил на свою страницу в Facebook. Кроме того, с петицией можно ознакомиться на сайте с электронными обращениями к президенту Украины.
При этом требование не касается тех звезд, которые публично осудили российскую агрессию и оккупацию Крыма. Он напомнил, что война на Донбассе унесла жизни 14 тысяч граждан Украины, а миллионам принесла несчастье, заставив жить в российской оккупации, или вынужденно стать переселенцем.
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"Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира"! Разрешить им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором. Для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов (как и любую кооперацию с агрессором, к слову!)", – считает Кондратюк.
Для того, чтобы получить ответ, петиция должна собрать 25 000 подписей за три месяца. Рассмотрение обращения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации информации о начале ее рассмотрения.
Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.
Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.
Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.