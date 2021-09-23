На Прикарпатье двоих мужчин, которые пошли в лес за грибами, нашли мертвыми.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, погибшие исчезли в разных районах. Известно также, что в лес они ушли в ранее время. Первого погибшего начали искать несколько дней назад. Второй мужчина пропал два месяца назад.

Сотрудники госслужбы не уточнили причину смерти указанных мужчин. Сообщение о первом пропавшем мужчине службы зафиксировали 18 сентября. Дочь пропавшего рассказала диспетчеру службы спасения, что ее отец не вернулся домой после того, как пошел собирать грибы в районе сел Цинева и Ривня. Отряд спасателей отправили на поиски мужчины.

Сотрудники Госслужбы прошли 165 гектаров площади и использовали квадрокоптер. Мужчину тогда найти не смогли. Его тело обнаружили нацгвардейцы 22 сентября. Мужчина умер в лесу между селами Ольховка и Рошняте.

Второго грибника искали с первого августа. Сообщение об его исчезновении поступило от правоохранителей. Сразу найти мужчину не смогли. Тело его обнаружили только сейчас. Его нашел местный житель и сообщил об этом правоохранителям. Спасатели сообщили о важности соблюдения правил безопасности при походе в лес.

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