Боксер Александр Усик на украинском языке заявил, что очень ждал поединка с Энтони Джошуа и чувствует себя хорошо.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной будущему бою «Усик – Джошуа».

По словам украинского боксера зрителей ждет исторический поединок. В нем Александр Усик будет бороться за титулы IBF, WBO и WBA. Долгожданный бой между соперниками назначен на ближайшую субботу. Пройдет он на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Любопытно, что во время пресс-конференции журналисты задавали вопросы Александру Усику на английском языке, а отвечал он на них уже на родном. Украинский боксер выразил благодарность, команде своего соперника, а также людям, которые помогали ему и организаторам будущего поединка.

Комментаторы сошлись во мнении, что Усик хорошо говорит на родном языке. Пользователи также отметили, что это особенно заметно, если сравнивать его с Кличко. Кто-то заметил, что Александр Усик решил общаться в рамках официального мероприятия на родном языке, хотя обучался ему, когда жил в Крыму, а там, по словам комментатора, изучить украинский язык всегда было сложно. Пользователи отметили, что Усику очень сложно угодить аудитории, поскольку его критиковали, когда он не говорил на украинском и продолжили критиковать сейчас.

Напомним, что Усик с "казацкой" бородкой обратился к Джошуа: "Эй, Энтони!"

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