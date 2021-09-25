YASNO инвестировала уже 35 млн грн в установку 29 скоростных и 8 ускоренных станций в Киеве, Днепре, Харькове и на больших трассах в направлениях от столицы до Одессы, Львова и Харькова.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Скоростная станция оборудована одним портом постоянного тока 50 кВт и одним переменного тока 22 кВт. При заряжании через порт постоянного тока стоимость киловатт-часа 9 грн, через порт переменного тока – 4,5 грн», – отмечает Александр Онищенко.

В сентябре компания открыла 6 новых зарядных станций (2 скоростные и 4 ускоренные) в Киеве (UNIT.City, ул. Дорогожицкая, 3).

В YASNO напомнили, что Министерство инфраструктуры предлагает 2027 года поэтапно запретить ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Национальная транспортная стратегия к 2030 году предусматривает увеличение доли электрокаров до 75%.

По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. В пояснительной записке к законопроекта о запрете ввоза автомобилей с ДВС, который обнародовало Мининфраструктуры, указано, что 90-95% выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания (за исключением мегаполисов), а транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину эксплуатацию автомобилей на традиционных видах топлива в городах к 2030 году и полностью отказаться до 2050 года.