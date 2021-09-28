В Полтавской области без вести пропавшего 19-летнего парня нашли мертвым.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Полтавской области.
По данным правоохранителей, мертвого парня обнаружили в лесу. Его тело находилось в километре от дома, где он жил. Парень жил в поселке Шишаки. О том, что он исчез, правоохранителям сообщили его родные. Юноша исчез в ночь 25 – 26 сентября. Полицейские начали поиски парня. В них также участвовали местные жители, волонтеры, друзья и родные.
Юношу разыскивали сутки. Его обнаружили в овраге посреди леса. Как и почему погиб парень - неизвестно. Внешних признаков, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле юноши не нашли. Но это пока только предварительная информация. Уголовное производство правоохранители начали по уголовной статье «умышленное убийство». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
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