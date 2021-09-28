В Херсонской области из-за большого урожая фермеры оставляют арбузы на полях или выбрасывают свежие ягоды.

Об этом сообщает ТСН.

По словам фермеров, им не удается распродать собранный урожай арбузов, хотя цена их достигла минимума. Все, что осталось на полях, планируют перепахать. По словам фермеров, в этом году около полутора тон ягод удалось собрать с одного небольшого поля.

Объем урожая в три раза превышает обычный. Сотни тысяч арбузов, оставленных на полях, фермеры хотят перепахать вместе с землей. Арбузы не раскупают даже когда за килограмм их просят всего 50 копеек. Один из фермеров рассказал, что продавал пять дней собранные арбузы, но их никто не купил.

Ранее мы сообщали, что фермеры бьют тревогу из-за того, что вынуждены продавать виноград за бесценок. Цена упала до минимальных значений, поэтому производители предположили, что урожай выгоднее уничтожать на полях. За 24 грн. в среднем можно приобрести килограмм винограда, если речь идет об оптовом рынке. Этот показатель год назад в два раза превышал нынешний. Немного дороже. продают в оптовой торговле черные сорта винограда. За килограмм просят в среднем 27 грн. Оптовики готовы к большим затратам, однако незначительное повышение не позволит покрыть расходы фермеров.

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